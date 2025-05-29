Araştırmaya göre okula giden 4 çocuktan 3’ü akran zorbalığının gölgesinde yaşıyor: Güç arayışı çocuklara sıçradı

Akran zorbalığı, Türkiye’nin olduğu kadar dünyanın da en dikkat çeken sorunlarından birisi. FutureBright Group araştırma şirketi akran zorbalığı hakkında yaptığı araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Araştırma, 12 ilde Aralık 2024-Ocak 2025 tarihleri arasında yapıldı. Sonuçlara göre her dört ebeveynden birinin çocuğu akran zorbalığına maruz kalırken akran zorbalığının yüzde 95’i okullarda yaşanıyor. Güç arayışının çocuklara sıçramasının akran zorbalığının hızla yükselmesine neden olduğu belirtilirken okulların spor salonu veya soyunma odalarının, ortaokul çağındaki çocukların akran zorbalığına en yoğun maruz kaldığı alanlar olarak aktarıldı.

Okula giden her 4 çocuktan 3’ü akran zorbalığının gölgesinde yaşadığı belirtilirken akran zorbalığının dağılımına göre çocukların yüzde 23’ü zorbalık mağduru, yüzde 50’si zorbalığa şahit olan, yüzde 1’i zorbalığı uygulayan, yüzde 2’si aynı anda hem mağdur olup hem zorbalık uygulayan, yüzde 24’ü ise kaygısız yani akran zorbalığı yaşamamış, yaşatmamış ya da şahit olmamış çocuklardan oluşuyor. Araştırma sonuçları kapsamında, okullarda erkek çocuklarının fiziksel zorbalığa daha fazla maruz kaldığı da belirtildi.





'KOLEKTİF ZORBALIK'

Araştırmada, her iki çocuktan birinin, zorbalığa şahit olmasından ve zorbalık uygulayan çocuğun çoğunlukla ceza almadığını görmesinden dolayı zorbalığın toplumda kabul gören bir davranış olduğuna yönelik bir algıya kapıldığı bilgisine yer verildi. Akran zorbalığının ortaya çıkmasına ve gerçekleşmesine zemin hazırlayan dinamikler, “Ebeveynlik yaklaşımlarının değişimi, öğretmen ve öğrenci güç dengesinin bozulması, öğretmenlerin yaşam ve iş standartlarının düşüşü, eğitim sistemi aksaklıkları, yargı sistemine duyulan derin güvensizlik” olarak sıralandı.

Siber zorbalığa da değinilen araştırmada, bireysel zorbalığın siber ortamda kolektif zorbalığa dönüştüğü belirtildi ve akran zorbalığına maruz kalan çocukların akran ilişkilerinde sözlü zorbalık oranının yüzde 74, fiziksel zorbalık oranı yüzde 61, ilişkisel zorbalık oranının ise yüzde 51 düzeyinde görüldüğü kaydedildi.

Araştırmaya göre yaklaşık her üç ebeveynden ikisi yaşanan durumdan aynı hafta içinde haberdar olduğunu söyledi. Ebeveynlerin yüzde 70’i, olayı çocuğundan öğrendiğini aktardı. Zorbalık yapan çocuğun ailesinin durumu görmezden gelme oranı ise yüzde 55 oranında. Ayrıca rapora göre, ebeveynlerin yüzde 95’i akran zorbalığı karşısında okul yönetiminin aktif ve yönlendirici olup engelleyici görev alması gerektiğini düşünüyor.

Futurebright Group kurucu ortağı Başak Abdula, “Bu araştırma yüksek sesli bir uyarı sinyali. Burada, tam ortamızda çok ağır bir taş duruyor: Bu taşı ancak hep birlikte kaldırabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.