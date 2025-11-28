Araştırmaya göre üniversiteli gençler maddi kaygılar ve yalnızlık hissiyle boğuşuyor: Omuzlarındaki yük ağır

Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından üniversiteli gençlerin eğitim yolculuğunda karşılaştığı zorlukları, umut kaynaklarını ve destek ihtiyaçlarını ortaya koyan etki araştırması sonuçları dün bir basın toplantısıyla açıklandı.

Vakıf Genel Müdürü Banu Taşkın, “Yılda 20 bin başvuru alıyoruz. 4-5 binine cevap verebiliyoruz. Daha çoğuna ‘evet’ diyebilmek için bağışa ihtiyaç çok. Gençlerin yükü ağırlaşıyor. Maddi kaygılar artıyor. Sosyal hayat daralıyor, yalnızlık hissi büyüyor” dedi.

Araştırmaya göre gençler, ekonomik koşullar ve yalnızlık hissiyle mücadele ediyor. Ekonomik ya da duygusal olarak desteklenmeyen gençler; öğrencilik hayatında çalışmak zorunda kalmak, aileye yük olma hissinin yarattığı mahcubiyet, güvenlik kaygısı ve sosyal ve kültür sanat faaliyetlerine bütçe ayıramamak gibi nedenlerle “gençliğini yaşama” hakkından mahrum kalıyor.

‘SADECE OKUMAK DEĞİL’

TEV burslarının gençlerin yaşamında güçlü bir dalga etkisi yarattığını gösteren çalışmada, finansal stresin azalması sayesinde bursiyerlerin çalışmak zorunda kalmadan akademik başarıya ve kişisel gelişime odaklanabildiği belirtiliyor. TEV bursiyerlerinin yaşam doyumu, akranlarına göre yüzde 7.2 oranında yüksek. Kültür-sanat etkinlikleri, dayanışma ortamları ve mentorluk desteği gençlerin özgüvenini ve dayanıklılığını artırıyor.

Taşkın, gençlerin yaşadığı görünmez yükleri şu sözlerle aktardı: “Hepimizin zihninde gençlerin yaşadığı maddi zorluklar ilk sırada yer alıyor çünkü yetişkinci bir toplum olarak gençlerle en çok bağ kurduğumuz alan bu. Finansal zorluklar başka yükleri daha da görünür hale getiriyor. Gençler yetişkinlerin yakıştırdığı bir hayatı yaşamak, sadece ‘okumak’ istemiyorlar; değer görmek, anlaşılmak, nefes alacak alan bulmak ve gençliklerini yaşayabilmek istiyorlar. Biz de bu doğrultuda bir genç savunucusu olarak kendimizi konumluyoruz ve gençlerin eğitim alma, değer görme, saygı görme, gülme, dans etme, tiyatroya gitme, eğlenme ve daha pek çok hakkını yaşamaları için ‘O bir genç’ diyoruz ve gençliğini yaşama hakkına dikkat çekiyoruz.”

GENÇLER NELERLE KARŞI KARŞIYA?

- Genç kalamama

- Toplumsal güven kaybı

- Değersizlik hissi

- Saygı görememe

- Umutsuzluk

- Gelecek kaygısı

- Yalnızlaşma

- Hayatta kalma mücadelesi

- Gelişememe

- Anksiyete

- Katılımcıların yüzde 85’i mezuniyet sonrası maddi kaygı yaşıyor. Bu kaygı kadınlarda daha yüksek.