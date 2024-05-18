Arazi anlaşmazlığında 2 komşusunu öldürmüştü: Cezası belli oldu

Bartın’da, Akbaba köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, pompalı tüfekle 2 komşusunu öldürüp 1’ini de yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Aydın Ergün (62), karar duruşmasında yaptığı savunmada, “Korkutma amaçlı bir iki el ateş ettim” dedi. Mahkeme heyeti alt sınırdan indirim uygulayarak 53 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

DHA
Yayınlanma: 18.05.2024 - 10:08
Arazi anlaşmazlığında 2 komşusunu öldürmüştü: Cezası belli oldu
Abone Ol google-news

Eylül 2022'de, Akbaba köyünde Aydın Ergün, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan komşuları Mustafa Akçora (52), eşi Fatma Akçora (55) ve kardeşi Musa Akçora (43) ile evinin önünde karşılaşınca tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Ergün, evden getirdiği pompalı tüfekle Mustafa Akçora ile eşi ve kardeşinin baş ve göğüs bölümlerine ateş etti. Saldırıda Fatma ve Musa Akçora hayatını kaybetti, Mustafa Akçora ise ağır yaralandı. Aydın Ergün, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ergün hakkında Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçlamasıyla 2 kez müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Olayla ilgili davanın 8’inci duruşması Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Karar duruşmasına, tutuklu sanık Aydın Ergün, taraf yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşmada müşteki olarak bulunan Musa Akçora’nın kızı Nazan Akçora, Aydın Ergün’ün ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise müvekkiline olay sırasında 5 kişinin saldırdığını, müvekkilinin öldürme kastının olmadığını söyleyerek, eylemin meşru müdafaa sınırlarında kaldığını belirtip, tahliye istedi.

‘5 KİŞİ SALDIRDIĞINDA HAVAYA ATEŞ ETTİM, HER ŞEY ONDAN SONRA OLDU’

Mahkeme başkanını son sözlerini sorduğu sanık Aydın Ergün, “Olay günü kasten 5 kişi beni öldürmek üzere canice darbettiler. Ben 64 yaşındayım, 5 insan benim kapıma gelip beni çekiştirerek ve beni darbettikleri sırada kendimi savunmak için dermanım kalmamıştı. Ben şeker ve prostat hastasıyım. Beni darbederek, dizlerimin üzerine çökertip ‘Öldürün bunu atın’ diye bağırdılar. Sonra kendimi savunmak için son noktada canımdan vazgeçerek, olayı önlemek için silahımı havaya ateşlemek ve korkutma amaçlı bir iki el ateş ettim. Bu arada elimi Musa kaptığından o arada boğuşmalar esnasında olaylar gerçekleşti. Ben yüce adaletimize sığınarak, güvenerek, sizlerin vereceği karara saygı duyuyorum. Boynum kıldan incedir” dedi.

MAHKEME HEYETİ, HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİNİ ALT SINIRDAN UYGULADI

Mahkeme heyeti daha sonra kararı açıklayarak olayın meşru müdafaa sınırlarında kalmadığını belirterek, olayın vahameti, sanığın pişmanlığının yeterli görülmemesi ve olayın toplumda uyandırdığı infiali değerlendirerek takdiri indirimi uygulamadı.

Mahkeme, haksız tahrik indiriminin ise alt sınırdan uygulandığını açıklayarak, Musa Akçora’ya yönelik kasten öldürme eylemi için 18 yıl, Fatma Akçora'ya yönelik öldürme eylemi için 24 yıl, Mustafa Akçora’ya yönelik eylemin de öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirilerek 11 yıl 3 ay olmak üzere toplam 53 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, kararın açıklanmasının ardından sanık yakınları mahkeme salonunda ağladı. 


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

9 ay hapis cezası verilen Feyza Altun'dan imalı paylaşım

9 ay hapis cezası verilen Feyza Altun'dan imalı paylaşım
Damadın geline düğün hediyesi herkesi şaşkına çevirdi!

Damadın geline düğün hediyesi herkesi şaşkına çevirdi!
'Cinsel terapist' Buse Aydın'a Reklam Kurulu'ndan ağır ceza

'Cinsel terapist' Buse Aydın'a Reklam Kurulu'ndan ağır ceza
Genç atletler 19 Mayıs Gençlik Kupası’nda buluşuyor

Genç atletler 19 Mayıs Gençlik Kupası’nda buluşuyor
Çetin Doğan tahliye oldu! Cezaevi çıkışı ilk açıklama: 'Af değil, anayasanın gereği'

Çetin Doğan tahliye oldu! Cezaevi çıkışı ilk açıklama: 'Af değil, anayasanın gereği'
Motokuryeler Ata Emre ve Samet Özgül anısına konvoy yaptı

Motokuryeler Ata Emre ve Samet Özgül anısına konvoy yaptı
Özel'den Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Muhsin Şentürk'e yönelik açıklama! 'Anayasa ihlalinin sembol ismini...'

Özel'den Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Muhsin Şentürk'e yönelik açıklama! 'Anayasa ihlalinin sembol ismini...'
Kahramanmaraş’ta tünelde yaşanan zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ta tünelde yaşanan zincirleme kazada 5 kişi yaralandı