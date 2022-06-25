Arazi kavgasında ölen güvenlik korucuları, toprağa verildi
Gökbudak köyündeki güvenlik korucuları ile Düğüncüler köyündeki güvenlik korucuları arasında çıkan 'arazi tartışmasında' hayatını kaybeden Mehmet Halil Babur ve Başur Aslan; son yolculuklarına uğurlandı. Öte yandan, olayla ilgisi olduğu düşünülen bir kişi de gözaltına alındı.
Siirt'in Pervari ilçesinde, meslektaşlarıyla aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren güvenlik korucuları Başur Aslan (40) ve Mehmet Halil Babur (30), toprağa verildi. Yaralı 3 güvenlik korucusunun tedavileri devam ederken, M.A. ise gözaltına alındı.
Olay, 24 Haziran Cuma akşamı, Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyü Gidiktepe mevkisinde meydana geldi. Gökbudak köyünden gelen güvenlik korucuları ile Düğüncüler köyündeki güvenlik korucuları arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle Mehmet Halil Babur, Başur Aslan, A.B., H.E. ve A.D., vurularak yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da jandarmaya ait helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Babur ve Aslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, A.B., H.E. ve A.D.’nin tedavisi ise sürüyor.
SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR
Mehmet Halil Babur ve Başur Aslan’ın cenazeleri, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Babur ile Aslan’ın cenazeleri, Pervari’nin Gökbudak köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
Öte yandan Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun gece yaralıların tedavi gördüğü hastaneye giderek doktorlardan bilgi aldığı öğrenildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen M.A. ise gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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