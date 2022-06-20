Tarımsal arazilerin sanayiye ücretsiz verilmesini savunan iktidar durmuyor

20 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “millet bahçeleri” projesi halen tartışılırken, 21 Kasım 2021’de “millet ormanları” kurulması yetkisinin Orman Genel Müdürlüğü’ne (OGM) verildiği duyuruldu. 28 Mayıs’ta da “orman parkları” için yönetmelik çıkarıldı.

Bu iki gelişmeyi Cumhuriyet’e değerlendiren Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Atmış, millet ormanlarının, millet bahçelerinin benzer olduğunu belirterek, “Millet bahçeleri tamamen yapılaştırılmış, estetikle ve park anlayışıyla ilgisi olmayan, bir sürü objenin yığıldığı alanlar. Bu yetmemiş olmalı ki OGM, bölge müdürlüklerine talimat gönderildi; ‘her ilde bir tane mevcut mesire yerini millet ormanına çevireceksiniz’ denildi. Orman zaten milletin, halk zaten ormanlardan yararlanıyor” dedi.

‘İŞLETME OLACAK’

Söz konusu millet ormanlarında “tanıtım ünitesi, bisiklet parkuru, yürüyüş ve koşu parkuru, spor alanları, pergola, oturma grupları, kamelya, otopark, yöresel ürünler satış ünitesi, büfe ve benzeri birçok yerin bulunucağının” altını çizen Atmış, “‘Ve benzeri’ ne anlama geliyor? Yani her şeyi yapabilirsiniz. Öyle bir geniş kullanım. Var olan ormanları bu tür küçük, orta ölçekli işletmecilere ‘millet ormanı’ olarak verip, işlettirecekler” ifadelerini kullandı. Orman parkları yönetmeliğine de dikkat çeken Atmış, asıl amacın ‘ormanlar işletmeciye nasıl verilecek?’ kaygısı olduğunu kaydetti. Atmış, orman parklarının diğer projelerden farkının, konaklama imkanının verilecek olması olduğuna işaret ederek, “Orman parklarına çadırlar, karavanların yanı sıra lüks çadır, bungalov inşa edilebiliyor. Birçok tesisin önü açılıyor” dedi.

EKOSİSTEM BOZULUYOR

Buralarda bodrum ve çatı da dahil olmak üzere üç buçuk katlık tesisler de yapılabileceğini aktaran Atmış, şunları kaydetti:

“Tesisler, ormanın betonlaştırılması, yapılaştırılması yani ekosisteminin bozulmasının mümkün hale getirilmesidir. Halka yeni bir hizmet sunmaktan öte işletmecilere ormanlardan yeni bir rant sağlanmasının önü açılmış oluyor.

Orman alanlarının biraz daha yapılaştığını göreceğiz. İşletmecilerin kârlarını artırmak için lokanta, düğün salonu gibi çeşitli tesisler kurduklarını göreceğiz. Daha önce insan istilasına uğramamış orman alanları da bu şekilde birilerinin eline geçecek ve orayı artık orman idaresi değil işletmeci yönetecek.”