Iğdır'da kaybolan kişi arazide ölü bulundu

Yakınlarının, hakkında kayıp ihbarında bulunduğu Ferzende Acu'dan acı haber geldi. Ekipler, arama çalışmaları sonucu köye yakın arazide buldukları Acu'nun cansız bedenine ulaştı.

AA
25 Haziran 2022 Cumartesi, 11:47
Iğdır'da kaybolan kişi arazide ölü bulundu
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Elmagöl köyünde koyunlarını otlatmak amacıyla araziye çıkan Ferzende Acu'nun koyun sürüsü, 24 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde köye sahipsiz dönünce yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgede AFAD, jandarma, 112 Acil Servis ekipleri, Acu'nun yakınları ve köy sakinlerinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler, sabah saatlerine kadar sürdürdükleri arama çalışmaları sonucu köye yakın arazide buldukları Acu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından Acu'nun cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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