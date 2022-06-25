Iğdır'da kaybolan kişi arazide ölü bulundu
Yakınlarının, hakkında kayıp ihbarında bulunduğu Ferzende Acu'dan acı haber geldi. Ekipler, arama çalışmaları sonucu köye yakın arazide buldukları Acu'nun cansız bedenine ulaştı.
Elmagöl köyünde koyunlarını otlatmak amacıyla araziye çıkan Ferzende Acu'nun koyun sürüsü, 24 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde köye sahipsiz dönünce yakınları durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine bölgede AFAD, jandarma, 112 Acil Servis ekipleri, Acu'nun yakınları ve köy sakinlerinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekipler, sabah saatlerine kadar sürdürdükleri arama çalışmaları sonucu köye yakın arazide buldukları Acu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından Acu'nun cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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