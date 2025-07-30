Arazöze yok ama rezidansa var... ‘Acil durum ünitesi' adıyla lüks yapılaşma

Orman yangınlarına müdahalede yetersizlik tartışmaları sürerken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın "Cebimizde uçak, arazöz yok” sözleri tartışma yarattı. Bu sözler kamu kaynaklarının yıllar önce nasıl ve nereye harcandığını yeniden gündeme getirdi.

Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından, “yangına acil müdahale” gerekçesiyle ‘acil durum ünitesi’ adıyla başlatılan iki ayrı konut projesi, “kamu hizmeti mi yoksa bürokratik ayrıcalık mı?” sorusunu gündeme taşıdı.

2018 yılında yasal adımları atılan ve 2021 yılında tamamlanan projeler lüks yerleşim yerlerinde yer almalarıyla dikkat çekiyor. Üst düzey bürokratların kaldığı bu yerlere harcanan para ile yangın müdahale araçlarına yatırım yapılamaz mıydı sorularını akıllara getirdi.

ANKARA’DA 312 DAİRE

Başkentte inşa edilen projede toplam 6 blok, her biri 13 katlı olacak şekilde planlandı. Gerekçesi, “yangın mevsiminde personelin şehir dışında görev yaparken aileleriyle birlikte kalabileceği acil durum ünitesi ihtiyacı” olarak açıklandı.

Ancak bu konutlar ormanlık alanlardan uzak, şehir merkezine yakın, jeneratörlü, özel güvenlikli ve sosyal donatılı alanlarda inşa edildi.

Projede toplam 312 daire yer aldı. Bugün benzer nitelikteki dairelerin piyasa değeri 10-16 milyon arasında değişiyor.

KÜTAHYA’DA DA DURUM AYNI

Benzer bir proje de Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirildi. “Yangına acil müdahale ünitesi” adı altında yapılan proje kapsamında iki taşınmaz üzerine lüks konut tipi yapılar inşa edildi. Projenin o dönemki toplam maliyeti 13 milyon TL’yi aştı.

Resmî belgelerde bu yapıların da yangınla mücadele amacıyla planlandığı belirtilse de, fiili kullanımlar konut niteliğinde oldu. Binalar tamamlandıktan sonra bürokratlara lojman olarak tahsis edildi; yangın sahasıyla doğrudan bağlantısı olmayan bu yapılaşmalar kamu yararı açısından tartışmalı hale geldi.

KONUTLARA DÖNÜŞTÜ

Her iki projede de dikkat çeken ortak nokta, yangınla mücadele gerekçesiyle başlatılan projelerin lüks konutlara dönüşmesi. Ne Ankara’daki ne de Kütahya’daki konutlarının yangına müdahale konusunda yararlı olduğu uzmanlar tarafından dile getiriliyor.

İLK GÜNDEN İTİBAREN TAKİP EDİYOR

Konuyu ilk günden itibaren gündeme getiren kişi CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Şahbaz. Şahbaz’a projelerin ne amaçla yapıldıklarını yangına müdahale konusunda bir yarar sağlayıp sağlamayacaklarını sorduk.

Şahbaz şunları söyledi:

"Ülkemizin dört bir yanında ormanlarımız cayır cayır yanarken orman emekçilerimiz gaz maskesi olmadığı için, yanmaz elbise, koruyucu elbise olmadığı için hayatını kaybederken biz Orman Bölge Müdürlüğü Genel Müdürlüğü'nün yangın acil durum ünitesi adı altında bürokratları için lüks lojmanlar inşa ettiğini biliyoruz.

YANGINLA MÜCADELE ÖDENEKLERİYLE...

Ankara'da Beştepe'de gördüğümüz lojmanlar, 312 adet lojman yangın acil durum ünitesi adı altında yangınla mücadele edilmesi için ayrılan ödeneklerle inşa edilmiştir.

Sadece Ankara'da değil Kütahya'da 48 lojman yine şehir merkezinde ve Orman Bölge Müdürlüğünün bulunduğu lokasyonda inşa edilerek Yangın acil durum ünitesi adı altında bürokratların, yöneticilerin hizmetine sunulmuştur. Ülkemiz yangınlarla mücadele ederken dört bir yanında göz bebeğimiz olan, yaşam kaynağımız olan yangınlar, ormanlarımız yanarken maalesef yeterli uçak olmadığı için, ara öz olmadığı için, araç gereç olmadığı için bu yangınlar söndürülemiyor.

SORUMLU AKP

Fakat gördüğümüz tablo şu ki, Orman Genel Müdürlüğü bu harcamaları yapması gerekirken bunun için ayrılan ödeneklerden yangın acil durum ünitesi diyerek gizli bir şekilde kamuoyundan gizleyerek kendilerine üst düzey bürokratlarına lüks lojman yapmıştır. Önlenemeyen yangınlar kaderimiz değildir. Bugün bu yangınların sorumlusu yeterli önlemleri AKP yönetimidir."