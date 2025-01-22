Ardahan buz kesti: Sıcaklık eksi 23,3 dereceyi gördü!

Yayınlanma: 22.01.2025 - 12:03

Güncelleme: 22.01.2025 - 12:03

Ardahan'da haftalardır devam eden soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıcaklığın sıfırın altında 23,3 dereceye kadar düşmesi sonucu ağaçlar kırağı tuttu, otomobillerin camları dondu.

Otoparkı olmayan sürücüler, sabah saatlerinde araçlarını çalıştıramadı. Bölge halkından Alper Öner, soğuklardan olumsuz etkilendiklerini, özellikle sabah işe gitmekte zorluk yaşadıklarını, araçların çalışmadığını söyledi.

Meteoroloji verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 23,7 olarak ölçülürken; ilçelerden Damal eksi 17,6, Göle eksi 27,1, Hanak eksi 23, Posof eksi 10,1, Çıldır eksi 22,4 oldu.