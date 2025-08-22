Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.08.2025 14:24:00
Haber Merkezi
Ardahan'ın plaka kodu ne? Ardahan'ın plaka numarası kaç? Ardahan ve ilçelerinin plaka harfleri...

Ardahan’ın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Ardahan ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Ardahan plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ARDAHAN'IN PLAKA KODU NEDİR?

Ardahan’ın plaka kodu 75 olup, Türkiye’de en bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Ardahan’da araç plakaları, 75 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Ardahan Plaka Kodunun Anlamı

Ardahan’ın plaka kodu olan 75, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 75 sayısı, Ardahan’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Ardahan ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Ardahan’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe    Plaka Harfleri
Çıldır    75 C, 75 ÇL
Damal    75 D, 75 DM
Göle    75 G, 75 GL
Hanak    75 H, 75 HN
Posof    75 P, 75 PS
Merkez    75 M, 75 MR

