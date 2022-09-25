Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
Ardahan ve Kars'ta mevsimin ilk karı yağdı. Başta Kısır Dağı olmak üzere kentin etrafındaki tepeler beyaza büründü.
Ardahan'da dün etkili olan sağanak sabaha doğru yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Başta Kısır Dağı olmak üzere kentin etrafındaki tepeler beyaza büründü.
Ardahan-Artvin arasındaki Bülbülan Yaylası da karla kaplandı.
Karla kaplı yaylada yer yer sis de etkili oluyor.
Kars'ta da iki gündür aralıklalar devam eden sağanak, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü.
Yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle bazı dağlar beyaza büründü.
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