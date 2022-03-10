Ardahan'da ishal ve kusma şikayetiyle 42 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Ardahan'da yatılı eğitim gören 42 lise öğrencisi, ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Vali Hüseyin Öner, il merkezindeki Yunus Emre Anadolu Lisesinde öğrenim gören 42 öğrencinin ishal, kusma ve mide bulantısı şikayeti üzerine ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldığını söyledi.
Öğrencilerden 30'unun tedavilerinin ardından taburcu edildiğini aktaran Öner, "9'unun tedavisi sürüyor, 3'ü ise müşahede altında. Çocuklarımızın sağlık durumlarına ilişkin çok şükür şu anda ciddi bir durum yok. Doktorlarımız gerekeni yapıyor. Sağlık durumları son derece iyi şükür" dedi.
Vali Öner, öğrencilerin yedikleri yemek ve içtikleri sudan numune alındığını kaydetti.
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