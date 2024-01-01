Ardahan'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Ardahan'da düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

AA
Yayınlanma: 01.01.2024 - 12:18
Ardahan'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Aramada, gümrük kaçağı 230 paket gümrük kaçağı sigara ve bir miktar içki ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Y.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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