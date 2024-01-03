Ardahan'da zehirlenme şüphesiyle 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 03.01.2024 - 17:26

Güncelleme: 03.01.2024 - 17:34

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Atanur Sarıçam, Ardahan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören öğrencileri ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, merkeze bağlı Yukarıkurdoğlu Ortaokulu'ndaki 8 öğrencinin, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayeti üzerine ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Öğrencilerin durumlarının iyi olduğunu belirten Sarıçam, "Öğrencilerimizin tamamının genel durumları iyi. Hepsi taburcu oldu. Besin zehirlenmesi olduğunu düşünüyoruz. Tahliller ile durumları netleşecek. Genel durumları şu an şükür iyi. Süreçlerini takip edeceğiz." dedi.