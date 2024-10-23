Arguvan’da bahçe yangını
Malatya’nın Arguvan ilçesinde çıkan bahçe yangınında meyve ağaçları zarar gördü.
Arguvan ilçesi Tepebağ Mahallesi Kartan Mevkiinki bahçelik bir alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve 6 dönümlük bir alanda etkili olan yangında meyve ağaçları zarar görürken yangın ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM'den 'biz hazırız' yanıtı!
- 'El yükseltiyorum Devlet Bey...'
- 'Açılan bu tarihi fırsat penceresi...'
- İmamoğlu’ndan üstü kapalı yanıt!
- 'Kulaklarıma inanamadım, Bahçeli’yi kınıyorum'
- 'Tecridi kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun!'
- ‘Benim ilk üyeliğim Ülkü Ocakları’na’
- 'Öcalan için af istedi'
- Hukukçulardan 'Bahçeli' ve 'Öcalan' analizi
- Avukatları harekete geçti