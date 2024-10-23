Arguvan’da bahçe yangını

Yayınlanma: 23.10.2024 - 08:55

Güncelleme: 23.10.2024 - 08:55

Arguvan ilçesi Tepebağ Mahallesi Kartan Mevkiinki bahçelik bir alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve 6 dönümlük bir alanda etkili olan yangında meyve ağaçları zarar görürken yangın ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.