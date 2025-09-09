Arhavi’de HES krizi AKP'li başkanı da isyan ettirdi: 'Bu doğa katliamına izin vermeyeceğiz'

Arhavi’de Çamlıca-2 HES projesi için yapılmak istenen ÇED toplantısı, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, dernekler ve yurttaşların tepkisi sonucu iptal edildi.

Toplantıya gelen yetkililer, protestolar nedeniyle ilçeden ayrılmak zorunda kaldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, ilçede bugüne kadar beşe yakın HES yapıldığını hatırlatarak, “Devletimizin enerji ihtiyacını karşılamak adına elimizden gelen katkıyı sağladık. Ancak bu saatten sonra ilçemizin suyuna bir damla dahi dokunulmasına razı değiliz” dedi.

“TARİHİ ÇİFTEKÖPRÜ’NÜN 100 METRE İLERİSİNDEN SU ALINACAK”

Ataselim, projenin turizme ve doğaya zarar vereceğini vurgulayarak, ''Çamlıca-2 HES projesinde tarihi Çifteköprü’nün yalnızca 100 metre ilerisinden su alınacak ve 4,5 kilometre ötede regülatör kısmına taşınacaktır. Bu, ülkemizde örneği olmayan bir uygulama. İlçemizi turizm bölgesi yapmak için çalışırken, böyle bir projeye onay vermemiz mümkün değildir'' diye konuştu.

''KIRMIZI PULLU ALABALIĞIN YAŞAM ALANI YOK OLACAK''

Projenin endemik türlere de tehdit oluşturduğunu söyleyen Ataselim, “Türkiye’de nadir yetişen kırmızı pullu alabalığın doğal yaşam alanı bu dere yatağıdır. Buraya HES yapılması durumunda bu türün yaşam şansı tamamen ortadan kalkacaktır'' ifadelerini kullandı.

''AK PARTİ'Lİ BİR BELEDİYE BAŞKANI OLARAK ONAY VERMEM MÜMKÜN DEĞİL''

Enerjiye ihtiyaç olduğunu ancak doğaya zarar vermeyecek projelerin desteklenmesi gerektiğini belirten Ataselim, ''AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın bir belediye başkanı olarak bu projeye onay vermem söz konusu değildir. Arhavi halkı tek yürek olmuştur. Bundan sonra kimse burada HES bilgilendirme toplantısı yapmaya kalkmasın. Bu projenin tamamen iptal edilmesini devlet büyüklerimizden rica ediyoruz” dedi.

Turgay Ataselim, toplantının iptal edilmesinde herhangi bir taşkınlık yaşanmadığını da belirterek, ''Ama şunu açıkça söylüyorum: Bu HES projesini ilçemizde yaptırmayacağız'' diye konuştu.