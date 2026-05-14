Arhavililer, Çifteköprü'de planlanan maden ve HES projelerini protesto etti

Artvin’in Arhavi ilçesinde, Çamlıca Doğa Koruma Platformu tarafından "Arhavi için buluşuyoruz, sessiz kalma sen de gel" çağrısıyla bir araya gelen ilçe sakinleri, planlanan maden ve HES projelerini protesto etti.

Çamlıca Doğa Koruma Platformu adına konuşan Reşat Dindar, maden projelerinin yaratacağı toplumsal ve çevresel yıkıma dikkati çekerek, "İşçisi bizim olacak, emekçisi bizim olacak, öleni bizim olacak, zehri de bizim olacak. Artık buna biz dur diyoruz. Arhavi halkı olarak maden istemiyoruz." dedi.

"1100 BİTKİ, 22 MEMELİ HAYVAN TÜRÜ VAR"

Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu ise bölgenin önemine dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Burası, buzul devrinden beri relikt olarak kalmış çok özel bir ekosistem. 1100 bitki türü var. Bunun yirmi 22 tanesi nadir tür; başka yerde olmayan, nesli tükenmek üzere olan türler. 19 tanesi endemik. Bu iki vadi için söylüyorum; bütün Arhavi’de elbette ki bu sayı daha fazla. Şu iki vadide 22 memeli hayvan türü var. Bunun anlamı şu; Türkiye memeli faunasının yüzde 13’ü sadece burada yaşıyor. Öyleyse burası çok özel bir vadi."

"ÜLKEYİ PAYLAŞMIŞLAR"

SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş ise bölgede yapılacak çalışmalara karşı ekoloji hareketinin birleşmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Yukarıda tek adam, yanlarında sermayedarlar; ülkeyi paylaşmışlar. Bizim yaşam alanlarımız hakkında bize sormadan, bize danışmadan tepeden karar alıyorlar. Biz bu kararı tanımıyoruz. Burada yaşıyoruz; burası için karar verecek olan bizleriz, sizler değilsiniz. Bunu bilin. Artvin’deki bütün ekoloji hareketi olarak birleştirmeliyiz. Bu da yetmez. Bu iktidarın karşısında, bu AKP-MHP iktidarının karşısında, bu rejimden rahatsız olan en geniş kesimleri ortak mücadelemizin parçası yaparak birleştirmeliyiz."

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, bölgede maden yaptırmayacaklarını vurguladı.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise konunun TBMM'de konuşulduğunu bildirerek, "Anladım ki yeterince sesimiz çıkmamış. Anladım ki yeterince sesimizi duymamışlar. Şimdi buradan döndükten sonra TBMM'ye burayı ezberletmenin sözünü veriyorum. Bu firmayı yakından tanıyorsunuz. Cerattepe’den iyi tanıyoruz. O da bu toprakların çocuğu. Ama ne yazık ki bu topraklarda vahşi bir kıyım var. Buradan açık açık ifade ediyorum; Buna izin vermeyeceğiz; ne HES’e ne de vahşi madenciliğe" diye konuştu.

"BU BİR MEMLEKET MESELESİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu ise şunları söyledi:

"İktidar da burayı bir vatan toprağı olarak görmüyor. Bu güzelliği vatan toprağı olarak görmüyor. Bizleri de buranın milleti olarak görmüyor. Ama bugün burada ne var? Bugün burada hepimiz ayaktayız. Bugün Arhavililer, Artvinliler ayakta. Bu bir memleket meselesi. Bu güzelim topraklardan bu güzel insanları söküp atmaya kimsenin gücü yetmez. Ben bunu sormak istiyorum; derelerimizi onlara teslim edecek miyiz? Hayır. Ormanlarımızı teslim edecek miyiz? Hayır. Biz Arhavi’yi onlara verecek miyiz? Hayır. Tam da bunu söylüyorum, vermeyeceğiz. Buradan sesimizi yükselteceğiz. Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz."