Arif Kocabıyık 3. kez tahliye edildi

Cumhurbaşkanına hakaretten daha önce iki kez tutuklanıp serbest kalan İlave TV muhabiri Arif Kocabıyık, son olarak üçüncü kez çıkarıldığı mahkemece tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kocabıyık, dün tahliye edildi.

BİR AYDA 3 TUTUKLAMA

Arif Kocabıyık son tutuklanmasıyla beraber bir ay içerisinde tam 3 kere tutuklandı ve 3 kere de serbest bırakıldı.

Kocabıyık, 7 Mayıs'ta ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan tutuklanıp 14 Mayıs'ta tahliye olduktan sonra yeniden gözaltına alınıp 15 Mayıs'ta tutuklandı.

Kocabıyık, 26 Mayıs'ta serbest bırakıldı. Savcılığın tahliye kararına itirazı üzerine Kocabıyık, 28 Mayıs'ta yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.