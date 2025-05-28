Arif Kocabıyık bir ayda üçüncü kez tutuklandı

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla daha önce iki kez tutuklanan ve son olarak 26 Mayıs’ta tahliye edilen İlave TV’nin kurucusu Arif Kocabıyık, savcılığın itirazı üzerine bugün yeniden tutuklandı.

İlave TV kanalı ile tanınan Arif Kocabıyık, 7 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı. Kocabıyık, 14 Mayıs'ta yeniden gözaltına alınıp 15 Mayıs'ta tutuklandı. Kocabıyık, 26 Mayıs'ta serbest bırakıldı. İki gün önceki karara Cumhuriyet Savcılığı itiraz etti. Savcı, Kocabıyık'ın tutuklanmasını istedi. TEKRAR TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ Kocabıyık'ın avukatı Ömer Furkan Dağ, müvekkilinin tutuklama talebi ile hakim karşısına çıkacağını açıkladı. Dağ şunları kaydetti: "Tahliye kararına savcı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararının usul ve yasaya uygun olduğuna karar vererek tahliye kararını kesinleştirdi. Bugün, savcı; tahliye kararı veren mahkemeye talepte bulunarak Arif'in tutuklanmasını talep etti. Tahliye kararı veren mahkeme tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Duruşma yaparak karar vereceğini belirtti. Şu an Arif adliyede." Arif Kocabıyık, çıkarıldığı mahkemece bugün yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.