Arıları sakinleştirmek isterken Kahramanmaraş'ı yaktı! 80 hektar orman kül oldu...

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını, arıları sakinleştirmek için yakılan tütsü nedeniyle başladığı ortaya çıktı.

SEDİR ORMANI YANDI

Göksun ilçesinin Kavşut Mahallesi'ndeki sedir ormanında 11 Ağustos günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan ekipler sevk edildi.

80 HEKTAR ALAN KÜLE DÖNDÜ

243 personelin 15 arazöz, altı itfaiye, dokuz su tankı, altı iş makinesi, sekiz ilk müdahale aracı ve altı itfaiye aracı ile müdahale ettiği alevlere beş helikopter de havadan su attı.

Yangın, ekiplerin 25 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 80 hektar sedir ormanı yandı.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ TÜTSÜ

İnceleme başlatan jandarma ekipleri, yangına arıcı R.D.'nin sebep olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan R.D.'nin ifadesinde suçunu itiraf ettiği, arıları sakinleştirmek için yaktığı tütsüden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması nedeniyle yangının çıktığını söylediği belirtildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen R.D., tutuklanarak cezaevine konuldu.