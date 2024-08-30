Arıza yapan araç bomba gibi patladı

Yayınlanma: 30.08.2024 - 09:45

Güncelleme: 30.08.2024 - 09:45

Bursa-Gemlik Yolu, Dürdane Rampası üzerinde bir araç arıza sonucu motor kısmından alev aldı. Araçtan dumanlar çıktığını gören sürücü otomobili hemen emniyet şeridine çekip uzaklaştı.

Çevredekiler 112 Ekiplerine ulaşırken, alevler içindeki araç bomba gibi patladı. O anlar kameraya yansırken, itfaiye ekipleri bölgeye gelerek yangına hızla müdahale etti. Şans eseri meydana gelen olayda yaralanma olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.