Arkadaşına kurban parası göndermek isterken dolandırıldı

Trabzon’da sosyal medya hesabı üzerinden iletişime geçtiği arkadaşına kurban parası için 65 bin TL gönderen kişi, telefon ile aradığı arkadaşının sosyal medya hesabının çalındığını öğrenince dolandırıldığını anladı.

İHA
Yayınlanma: 18.06.2024 - 11:29
Arkadaşına kurban parası göndermek isterken dolandırıldı
Abone Ol google-news

Trabzon’da yaşayan Y.Z. (29) arkadaşı ile sosyal medya üzerinden iletişime geçti. Kurban parası için sosyal medya kullanıcısından gelen hesaba 65 bin TL gönderen Y.Z. bir süre sonra arkadaşını telefon ile aradı. 

Arkadaşının sosyal medya hesabının çalındığı öğrenen Y.Z. dolandırıldığı anlayınca emniyete başvurdu. Y.Z.’nin şikayetçi olması üzerine polis ekiplerince şüpheli şahsın tespiti ve teminine yönelik çalışma başlatıldı.


sosyal medya haberleri kurban haberleri dolandırıldı haberleri

İlgili Haberler

Bu kez adliyede... Fenomen muhtar adayı dolandırıldı, yine şiir okudu

Bu kez adliyede... Fenomen muhtar adayı dolandırıldı, yine şiir okudu
Sosyal medyadan 'Avrupa'ya gitme' vaadiyle dolandırıldı

Sosyal medyadan 'Avrupa'ya gitme' vaadiyle dolandırıldı
'Mutlu son' ilanına kandı... 220 bin lira dolandırıldı

'Mutlu son' ilanına kandı... 220 bin lira dolandırıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler