Arkadaşına kurban parası göndermek isterken dolandırıldı

Yayınlanma: 18.06.2024 - 11:29

Güncelleme: 18.06.2024 - 11:29

Trabzon’da yaşayan Y.Z. (29) arkadaşı ile sosyal medya üzerinden iletişime geçti. Kurban parası için sosyal medya kullanıcısından gelen hesaba 65 bin TL gönderen Y.Z. bir süre sonra arkadaşını telefon ile aradı.

Arkadaşının sosyal medya hesabının çalındığı öğrenen Y.Z. dolandırıldığı anlayınca emniyete başvurdu. Y.Z.’nin şikayetçi olması üzerine polis ekiplerince şüpheli şahsın tespiti ve teminine yönelik çalışma başlatıldı.