KCDP açıkladı: 2023 yılında 315 kadın öldürüldü, 248 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu

Yayınlanma: 02.01.2024 - 14:44

Güncelleme: 02.01.2024 - 16:46

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2023 yılı kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri raporunu Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan basın toplantısında açıkladı.

Rapora göre 2023 yılında 315 kadın öldürülürken, 248 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. 2023 yılında öldürülen kadınlardan yüzde 65’i evlerinde öldürüldü.

2023 yılında öldürülen kadınların yüzde 55’i ise ateşli silahla vurularak öldürüldü. Öldürülen kadınların yüzde 41’i evli olduğu erkek tarafından katledildi.

BİREYSEL SİLAHLANMA ÖNLENMELİ

Burada konuşma yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, “Her gün televizyonlardan, sosyal medyadan gördüğümüz üzere kadınlar erkekler tarafından vahşice öldürülmeye devam ediyor. Bu yüzden bizler o gerçeklere bir nebze de olsa ulaşabilmek adına kendimiz kadın cinayetleri verilerini raporluyor durumdayız. Eğer devletin kurumlarının ilgili bakanlıkların açıkladığı şeffaf bir şekilde karşılaştırmasını yapabildiğimiz veriler olsaydı biz ayrıca bu verilere ulaşmaya çalışmıyor olacaktık” dedi.

Kadınların en çok evlerinde ve en yakınları erkekler tarafından öldürülmesine ilişkin konuşan Ataselim, “Şiddetin öyle uzakta bir yabancıdan geldiğini görmüyoruz. Tam tersine şiddet tam içimizde ve en yakınlarımızdaki tarafından bize geliyor durumda. Büyük oranda kadınların en yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete uğradığını ve cinayete kurban gittiklerini görüyoruz. Şiddet uzaktan gelmiyor. Kadınlar en yakınları tarafından ateşli silahla öldürülüyor durumda. Potansiyel failler bu silahlara nasıl kolaylıkla ulaşılabiliyor? Bireysel silahlanmanın önlenmesi lazım” dedi.

ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMLERİ ARTIYOR

Ataselim sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“6284 sayılı kanun etkin uygulanırsa şiddet ilk baş gösterdiğinde durdurulur, sonu kadın cinayetleriyle bitmez. Örneğin 2021 yılında 280 kadın cinayeti, 217 şüpheli kadının ölümü gerçekleşmişken, 2022 yılında 334 kadın cinayeti 245 şüpheli kadın ölümü var. 2023 yılında 315 kadın cinayeti, 248 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Kadın cinayetlerinin azaldığını iddia etmek gerçek dışı bir veri olur. Çünkü şüpheli kadın ölümlerini sürekli arttığını gözlemleyebiliyoruz.”

"LAİK YAŞAYACAĞIZ"

Mücadeleye devam edeceğiz diyen Ataselim, “Parlamentodaki gerici bir atmosferi hepimiz görüyoruz. 6284 hedefe oturtuluyor. Medeni kanun tartışmaya açılmak isteniyor. Modern haklarımız, eşitliğe dair ne hakkımız varsa tartışmaya açılmak isteniyor. Bu yüzden bizler özgür laik olmadığımız sürece eşit yaşayamayacağımızı biliyoruz. Hayatta kalamayacağımızı biliyoruz. Laik yaşayacağız, özgür yaşayacağız. Mutlaka kadın cinayetlerini bizler durduracağız” dedi.