Arkadaşının telefonunu gasp etti, geri verince serbest kaldı!
Samsun’da bir yurttaş arkadaşı tarafından gasp edildiği yönünde emniyete başvurdu. Arkadaşından şikayetçi olan yurttaş, telefonu geri verilince şikayetinden vazgeçti. Gasp eden arkadaşı serbest bırakıldı.
Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Ö.T., arkadaşı E.K. tarafından darp edildiği ve telefonunun gasp edildiği yönünde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikâyetçi oldu.
İhbarı değerlendiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri Cilhane Mahallesi Yıldız Camisi civarında şüpheli E.K.’yi yakalayarak Asayiş Büro Amirliğine götürdü. Burada arkadaşından şikâyetçi olan Ö.T., E.K.’nin telefonu geri vermesi üzerine şikayetinden vazgeçti. E.K. ise ifadesinin ardından nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
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