‘Arkadaşlarımız değil, TÜİK yöneticileri yargılanmalı’

Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:14

Güncelleme: 25.06.2024 - 17:49

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun önceki dönem Genel Başkanı Mehmet Balık, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Mücahit Dede, önceki dönem Eğitim-İş Denetleme Kurulu Başkanı Suat Sadış, Eğitim-İş Ankara İl Başkanı Doğan Dağdelen ve Denizli İl Başkanı Namık Kemal Aydoğan’ın TÜİK’i protesto etmelerine yönelik “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu’na muhalefet” suçundan yargılandıkları davada bugün karar günüydü. Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklardan Sadış, Dağdelen ve Aydoğan katıldı.

'MÜTALAA POLİS FEZLEKESİ OLARAK HAZIRLANMIŞ'

Mahkeme başkanı duruşmanın başında; davaya yeni atanan savcının dosyayı okumak için ek süre talep etmesi nedeniyle kararın açıklanmayacağını söyledi. Bu kapsamda savunmalar alındı. Sanık avukatlarından Burak Sabuncu bir önceki savcının açıkladığı mütalaaya ilişkin, “Mütalaa tamamıyla polis fezlekesi olarak işlenmiş. Deliller toplanmamıştır. 5 ayrı sanığa ilişkin fiillere yönelik bireyselleştirme yapılmamış. Bu çelişkilerin esas olmayacak bir rapor üzerinden hazırlanmasından dolayı ona itibar edilmemelidir” dedi.

'ORTADA SUÇ YOK'

Sanık avukatlarından Doğan Erkan ise “Ortada bir suç yoktur. Bu fiil sendikal faaliyetin doğalıdır. Sendikalar zaman zaman devlet kurumlarını protesto eder. Bu barışçıl bir eylemdir. Polis dağılın diye dağılmamasından suç oluşturulamaz. O halde hiçbir sendika basın açıklaması yapamaz. Bu durum polis keyfiyetine bırakılmamalıdır” ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanı sanıklardan da savunmasını aldıktan sonra davanın 9 Temmuz’a ertelenmesini kararlaştırdı.

'TÜİK SUÇ İŞLİYOR'

Birleşik Kamu-İş temsilcileri duruşma öncesinde Ankara Adliye’si önünde basın açıklaması yaptı. Birleşik Kamu İş-Konfederasyonu Genel Mali Sekreteri Hasan Kütük tarafından okunan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bugün, konfederasyonumuz hakkın hangi karar verilirse verilsin emekçiler için mücadelemiz sürecektir. Çünkü Türkiye’nin çözülmesi gereken en konularının başında yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı vardır. Bir kez daha TÜİK’in verilerle oynamasıyla suç işlediğini söylüyor, burada arkadaşlarımızın değil, TÜİK yöneticilerinin yargılanması gerektiğini vurguluyoruz.”