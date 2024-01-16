Arkadaşların tartışmasında kan döküldü: Av tüfeğiyle öldürdü!
Siverek'te, iki arkadaş arasında çıkan tartışmada 17 yaşındaki Furkan Yeleken av tüfeğiyle vurularak yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Taşlıkara Mahallesi'nde gece saatlerinde M.Ö. (17) ile arkadaşı olan Furkan Yeleken (17) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesinin ardından M.Ö., av tüfeğiyle arkadaşına ateş açarak kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Furkan Yeleken'in vücuduna isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Yeleken'in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olay yerinde kaçan şüpheli M.Ö. ise ilçe merkezinde polis ekiplerine teslim oldu.
Yaşananların ardından mahallede yeni bir olay yaşanmaması için jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
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