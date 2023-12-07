Arkadaşlarını tuvalette darbedip kamerayla kaydettiler!

Beylikdüzü'nde 'Gezmeye gidelim' diyerek dışarı çıkardıkları arkadaşlarını, gittikleri restoranın tuvaletinde darbeden 3 kız, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

DHA
Yayınlanma: 07.12.2023 - 20:48
Arkadaşlarını tuvalette darbedip kamerayla kaydettiler!
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Olay, bugün öğle saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 kız arkadaş, A.K. isimli kız arkadaşlarını 'Gezmeye gidelim' diyerek dışarı çıkardı. 

Bir restorana giden 4 kız, bir süre sonra tuvalete gitti. Kızlardan biri, A.K.'ya, "Annem hakkında nasıl konuşursun?" diyerek saldırmaya başladı. 

Bir süre sonra iki arkadaş A.K.'yı tekme tokat döverken yanlarında bulunan diğer arkadaşları ise cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi. 

Arkadaşlarını dövdükleri görüntüleri ise sosyal medyada paylaştılar.


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