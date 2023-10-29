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Düğün konvoyundakiler ile motokurye arasında kavga: Darbettiler!

Sultangazi'de düğün konvoyundakiler ile motokurye arasında tartışma yaşandı. Aralarında damadın da olduğu öne sürülen konvoydaki şahıslar, motokuryeyi darbetti.

DHA
Yayınlanma: 29.10.2023 - 11:05
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dün saat 20.30 sıralarında düğün salonuna doğru ilerleyen konvoydakiler ile bir motokurye arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Konvoydakiler, araçlarını durdurarak aşağı indi. Bu sırada motokuryenin, konvoydaki araçların plakalarını görüntülediğini fark eden bir kişi motokuryeye saldırdı.

Konvoydakiler, daha sonra motokuryenin olay yerinde beklemesini istedi. Olayı haber alan kuryenin arkadaşları da sokağa geldi. Kavga çevredekilerin de araya girmesi ile sona erdi.

Taraflar araçlarına binip uzaklaştıktan kısa bir süre sonra ise aralarında damadın da olduğu öne sürülen konvoydakiler, kuryelerin yanına geldi. Burada motokurye, grup tarafından darbedildi.

Olaya müdahale etmek isteyen bir arkadaşı da saldırının hedefi oldu. Yaşananlar yurttaşların kameralarına yansıdı. 


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