Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlara dikkat! Mizah amaçlı paylaşımlar suç unsuru sayılabilir

Yayınlanma: 26.08.2024 - 13:13

Güncelleme: 26.08.2024 - 13:13

Sosyal medyada yakınlarla yapılan iletişimde suç oluşturmayacak şekilde dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Yağmur, "Sosyal medya üzerinden bir tanıdığımızla ya da yakın olduğumuz bir kişiyle suç unsuru taşımayan mesajlaşmaların bir sorunu yoktur. Ancak, şaka veya mizah amaçlı dahi olsa suç unsuru içeren paylaşımlar, gönderildiği kişi tarafından hakaret olarak ya da farklı bir suç olarak algılanabilir ve başımıza sorun açabilir. Özellikle hakaret suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Hakaret suçu şikayete tabi bir suç olup, şikayet edilmediği takdirde soruşturma ya da kovuşturmaya neden olmaz" şeklinde konuştu.

Yağmur, suçun fark edildiği tarihten itibaren 8 yıllık zaman aşımı süresi olduğunu belirtti. Ancak, sosyal medya üzerinden yapılan hakaret içerikli iletilerde suç tarihi, iletinin gönderildiği tarih olarak kabul edilecektir. Türk Ceza Kanunu’nun 66. Maddesi uyarınca, suçun işlendiği tarihten itibaren dava zaman aşımı uygulanır.

Özellikle sosyal medya üzerinden hakaret içeren mesajların gönderilmesi durumunda, bu iletinin alıcı tarafından daha sonra fark edilmesi halinde 6 aylık şikayet süresi o tarihten itibaren başlayacak ve 8 yıllık dava zaman aşımı süresine kadar şikayet hakkı sürecektir. Yağmur, bu tür paylaşımların ciddi ceza soruşturmaları ve kovuşturmaları ile sonuçlanabileceğini, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası riski taşıdığını ifade etti.