Sosyal medya bu haberle sallandı: Justin-Hailey Bieber çiftinin bebekleri doğdu!

Yayınlanma: 25.08.2024 - 10:28

Güncelleme: 25.08.2024 - 10:28

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ve model Hailey Baldwin Bieber çifti, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Hailey Bieber, Los Angeles’ta bir hastanede gerçekleşen doğumla bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine "Jack Blues" adını verdi.

2018 yılında evlenen Justin ve Hailey Bieber çifti, geçtiğimiz Mayıs ayında bebek beklediklerini duyurmuştu. 30 yaşında ilk kez baba olan Justin Bieber, bebeğinin ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hailey Bieber, hamileliği süresince W Magazin’e verdiği röportajda, hamilelik süreci hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu. "Hamileliğimi muhtemelen sonuna kadar saklayabilirdim ama dışarıda hamileliğimin tadını çıkaramamanın stresini yaşamak istemedim. Büyük bir sırrı saklıyormuşum gibi hissettim ve bu bana hiç de iyi gelmedi. Dışarı çıkıp hayatımı yaşama özgürlüğünü istedim" diye konuşmuştu.

Hamileliğin ilk dönemlerinde Justin Bieber ile geçirdiği zaman hakkında da konuşan Hailey Bieber, "Hamileliğin başlangıcı benim için çok duygusaldı. ‘Bu insanı çok seviyorum. Hayatımıza başka birini nasıl dahil edebilirim?’ diye düşünüyordum. Justin ve benim, sadece ikimizin olduğu bu günlerin tadını çıkarmaya çalışıyorum" demişti.

Hailey Bieber, Justin Bieber ile olan ilişkisi hakkında da şunları eklemişti:

"İnsanlar ilk günden beri Justin ile ilişkim hakkında kendimi çok kötü hissettirdi. Sanki insanlar mutlu olduğumuza inanmak istemiyorlar."