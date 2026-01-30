Arnavutköy’de iki katlı evde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

Arnavutköy İslambey Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen saat 14.30 sıralarında yangın nedenle çıktı.

Kısa sürede yoğun dumanın tüm evi sardığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ev ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan 4 kişilik aileden 2 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde müdahale etti.

Yangının ilk anlarında evden yükselen yoğun duman, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde dumanın camlardan ve çatı kenarlarından yükseldiği görüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.