Yayınlanma: 20.03.2024 - 12:32

Güncelleme: 20.03.2024 - 12:32

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Hattı’nın açılması ile Bakanlık olarak İstanbul’a yaptıkları raylı sistem uzunluğunun 161,7 kilometreye ulaşacağını açıkladı. Peki, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı açıldı mı? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları neler, nerelerden geçiyor?

ARNAVUTKÖY-İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Arnavutköy-İstanbul havalimanı metro hattı 19 Mart'ta açıldı. Arnavutköy-İstanbul Havalimanı hattının hizmete açılması ile Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı'na ulaşım 8 dakikaya düşecek.

ARNAVUTKÖY-İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI DURAKLARI

Uraloğlu, İstanbul'u modern raylı sistem ağlarıyla da donattıklarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasında 14 kilometrelik yeni metro hattını da hizmete açıyoruz. Bir yıl içinde bu hattın devamındaki Arnavutköy-Halkalı etabını da tamamlayarak, tamamı yeraltında teşkil edilen metro sınıfında Türkiye'nin en uzun, dünyanın da en uzunlarından olacak 69 kilometrelik ring hattını tamamlamış olacağız. Amacımız çok daha fazlasını İstanbullu vatandaşlarımıza kazandırmak."

Hattın Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere dört istasyondan oluştuğunu belirten Uraloğlu, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile Arnavutköy ilçesinin Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile bağlanacağını bildirdi.