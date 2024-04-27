Arnavutköy'de inşaat atığını 'su kanalına' döken beton mikseri sorumlusuna ceza
Arnavutköy'de inşaat atığını yola ve su kanalına döken beton mikseri sorumlusuna 20 bin lira idari para cezası uygulandı.
Hadımköy Mahallesi'nde beton mikserinin inşaat atığını su kanalına döktüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İBB Zabıta ekipleri harekete geçti.
Yapılan incelemelerin ardından yola ve su kanalına inşaat atığı döktüğü tespit edilen beton mikseri sorumlusuna, Kabahatler Kanunu kapsamında 20 bin lira idari para cezası uygulandı.
Öte yandan firma, beton mikserlerinin temizlenmesi sırasında çevreyi kirletmemesi konusunda uyarıldı.
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