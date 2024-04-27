İhalede adres değişmedi: ‘İktidarın gözde şirketi’ Kolin İnşaat, TCDD’den 8.1 milyar TL’lik iş aldı

İktidarın gözde şirketleri arasında yer alan Kolin İnşaat aldığı kamu ihaleleriyle sık sık gündeme geliyor.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 27.04.2024 - 04:00
İhalede adres değişmedi: ‘İktidarın gözde şirketi’ Kolin İnşaat, TCDD’den 8.1 milyar TL’lik iş aldı
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Şirket son ihalesini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’ndan (TCDD) aldı. TCDD, 2 Nisan’da Çerkezköy-Kapıkule hattı istasyon binalarının inşası, Kapıkule gar ve gümrüklü alan yenileme işleri, güvenlik sistemleri tesisi, Çorlu dere ıslahı ve etkileşimli demiryolu hattının dere ıslahına uygun yapılması için ihaleye çıktı. Pazarlık usulüyle yapılan bu ihaleye 8 şirket katıldı. İhaleyi, 8 milyar 184 milyon 458 bin TL’ye Kolin İnşaat aldı.

29 MİLYAR TL'LİK İHALE

AKP’nin iktidarı döneminde yükselişe geçen Kolin İnşaat, 2011 yılından bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, TCDD Genel Müdürlüğü ve birçok devlet kurumu ve belediyeden 59 kamu ihalesi aldı. Şirketin imza attığı bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli ise 29 milyar 125 milyon 678 bin TL

  


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