İnşaattan elektrikli vinç çalan 2 şüpheli adli kontrolle serbest
Samsun'un Atakum ilçesinde yapımı devam eden inşaattan elektrikli vinç çalan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Taflan Yalı Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, yapımı devam eden inşaata giren İsmail Ç. (37) ve Birol Kabadayı (38) buradaki elektrikli vinci araçlarına yükleyip kaçtı.
Durumu fark eden işçiler, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı.
Elektrikli vinç, sahibi S.Ç.’ye teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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