25.02.2026 15:26:00
Güncellenme:
DHA
Arnavutköyde şantiyede iş cinayeti: 26 yaşındaki işçi hayatını kaybetti!

İstanbul Arnavutköy’de bir toplu konut şantiyesinde çalışan 26 yaşındaki Serdest Aktaş, inşaatın üçüncü katından düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç işçi, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Arnavutköy'de inşaatta düşerek ağır yaralanan işçi Serdest Aktaş (26), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 11.20 sıralarında Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan toplu konut şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi Serdest Aktaş, çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle inşaatın üçüncü katından aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandığı belirlenen Aktaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Konular: #iş cinayetleri