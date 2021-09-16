Arnavutköy’de vale terörü kamerada
Beşiktaş Arnavutköy’de ünlü iki restoranın valeleri arasında yer nedeniyle kavga çıktı. Silahların ateşlendiği ve bıçakların kullandığı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 23.50 sıralarında Beşiktaş Arnavutköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtteki ünlü iki balık restoranının valeleri arasında yer nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada 2 kişi tabancanın ateşlenmesi ve bıçak kullanılması sonucu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
SİLAHLA ATEŞ AÇIP SANDALYEYLE SALDIRDILAR
Silahlı saldırı anı ve yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, silahların ateşlemesiyle vatandaşlar başlarını eğip koşarak kaçıyor. Eli silahlı bir saldırgan ise bir kişiyi tabancayla ateş açarak yaralıyor. Otomobilin bagajını açan iki şahıs içerisinde silah alıyor ve uzaklaşıyor. Diğer görüntülerde ise şahıslar birbirlerine ateş açtıkları ve restoranlara sandalyeyle saldırdıkları görünüyor.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havaya ateş açarak tarafları dağıttı. Yapılan çalışmalar sonucunda havaya ateş şahıslardan R.Ç. tabancasıyla birlikte, kavgada Y.Ş.’yi bıçakladığı tespit eden T.T. ve K.Ş.’yi silahla yaralayan K.A. ve E.K. silahlarıyla birlikte ve araçlarında 60 adet fişek ele geçirilen Ş.Ş. ve Ü.A. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Malzemelere polis ekipleri tarafından el konuldu.
ŞÜPHELİLERDEN 2’Sİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüphelileri, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden R.Ç. ve T.T. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, K.A. ve E.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçlarında çok sayıda fişek ele geçirilen Ş.Ş. ve Ü.A. ise adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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