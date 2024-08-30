Arnavutköy'deki silahlı saldırıda 1 kişi öldü

Arnavutköy'de bir kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 30.08.2024 - 16:25
Arnavutköy'deki silahlı saldırıda 1 kişi öldü
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Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde şüpheliler A.E, B.K. ve Y.G, aralarında husumet olduğu öne sürülen Onur Bingöl'ü kovalamaya başladı. Şüphelilerden biri çıkardığı tabancayla Bingöl'e ateş açtı.

Bingöl bacağından ve kasığından yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Bingöl, hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri arıyor.

Öte yandan, Bingöl'ün vurulmasını bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti. Bingöl'ün vurulduğu ve şüphelilerin koşarak kaçtığı anlar görüntüde yer alıyor.


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