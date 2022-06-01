Arnavutluk: Türkiye, NATO'daki en güçlü ülkelerden biri
Arnavutluk, tarihinde ilk kez BM Güvenlik Konseyi başkanı oldu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Haziran dönem başkanlığını devralan Arnavutluk'un BM Daimi Temsilcisi Ferit Hoxha, düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Ferit Hoxha, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna ilişkin değerlendirmede bulunarak şunları söyledi:
"İlgili ülkeler arasında çözüm bulunacağına eminim. Türkiye, NATO üyelerine dost bir ülke ve NATO'nun en güçlü ülkelerinden biri. Eminim, Türkiye de herkes gibi Ukrayna'da olanlardan sonra canlanan güçlü bir ittifak istiyor. Artık herkes bazı devletlerin öngörülemez davranışları karşısında bu toplu savunma ittifakının ne kadar önemli olduğunu görüyor."
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