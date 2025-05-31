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Aroma’da işten çıkarma: Sosyal medya paylaşımı iddiası

Aroma’da işten çıkarma: Sosyal medya paylaşımı iddiası

31.05.2025 18:49:00
Güncellenme:
Elif Özge Yalçın
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Aroma’da işten çıkarma: Sosyal medya paylaşımı iddiası

Spot Toplu sözleşme talepleri dikkate alınmadığı için iş bırakan Aroma işçileri, şimdi de tazminatsız şekilde işten atılma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını söylüyor. Aroma bir işçiyi işten çıkardı, çalışma arkadaşları “sosyal medya paylaşımları nedeniyle tazminatsız çıkarıldı” dedi.

Bursa’da üretim yapan ve geçen yılın sonunda konkordato ilan eden 40 yıllık meyve suyu markası Aroma’nın fabrikasında 250 işçinin iş bırakma eylemi sürüyor.

Örgütlü oldukları Tekgıda-İş’in işverenin sunduğu teklife imza atması nedeniyle tepkilerini ortaya koyan işçiler şimdi de işten atılma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını ifade ediyor.

Sosyal medya hesabından konkordato yönetimini ve sendikanın tutumunu eleştiren işçi İbrahim Gül’ün tazminatsız şekilde işten çıkarıldığı belirtildi.

"AROMA İŞÇİSİ SUSMAYACAK"

Konkordato yönetiminin “eylemi sürdürürseniz rapor yazarım fabrika kapanır” tehdidinde bulunduğunu iddia eden işçiler, arkadaşlarının işten atılması üzerine  “Bunu işçileri susturmak amacıyla yapılmış açık bir saldırı olarak görüyoruz. Eleştirilerimiz, tepkimiz ve eylemimiz, geleceğimize sahip çıkma irademizin yansımasıdır. Bu süreçte hiçbir şekilde fabrikaya zarar verecek bir tutum sergilemedik. Ancak iyi niyetimiz, bir kez daha  sindirme politikalarıyla karşılık bulmuştur. Aroma işçileri susmayacak.” açıklamasını paylaştı.

"YASAL DEĞİL, HAK ARAYANLARA GÖZDAĞI"

Gül’ün avukatı Kemal Özgür Yetkin ise Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “ Müvekkilimiz, üyesi olduğu Tekgıda-iş Sendikası’nın sürece ilişkin tutumunu  haklı olarak eleştirmiştir. Konkordato  müessesi ise  kötüye kullanılmamalı, konkardato süreci kötü niyetli işverenlere kalkan olmamalıdır. Müvekkil işçi Aroma firmasında  özveri ile çalışmış, olumsuz çalışma koşullarından boyun fıtığı olmuştur. Bu fesih işlemi yasaları ihlal niteliğindedir ve hak arayan diğer işçilere gözdağıdır. Ülkemizde  konkordato süreci hukuka uygun işletilmediğinde maalesef  işçiler aleyhine  ağır sonuçlara neden olmaktadır”

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