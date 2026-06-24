Arsen Nişanyan'ın kim olduğu araştırılıyor. Yazar ve dilbilimci Sevan Nişanyan, Şirince’deki 'Nişanyan Otel'in mülkiyeti ve yönetimi yüzünden düştüğü anlaşmazlık nedeniyle oğlu Arsen Nişanyan’ı evlatlıktan reddettiğini açıkladı. Tartışmaya diğer oğlu Tavit Nişanyan da sosyal medya üzerinden dahil oldu. Peki, Arsen Nişanyan kimdir, kaç yaşında? Sevan Nişanyan'ın oğlu Arsen Nişanyan'ın annesi kim?

ARSEN NİŞANYAN KİMDİR?

Yazar ve dilbilimci Arsen Nişanyan, 1993 yılında Türkiye’de doğdu ve 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. Sevan Nişanyan’ın oğlu olan Arsen Nişanyan, akademik kariyerini Antik Çağ tarihi üzerine kurdu. Uluslararası üniversitelerde yürüttüğü akademik çalışmalar ve eğitim faaliyetleriyle tanınan Nişanyan, Antik Yunan ve Roma tarihi başta olmak üzere felsefe tarihi, mitoloji ve Geç Antik Çağ kültürleri üzerine çalışmalar yapıyor. Akademik çevrelerde genç araştırmacılar arasında dikkat çeken isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

ARSEN NİŞANYAN’IN MESLEĞİ NE?

Arsen Nişanyan akademisyendir. Antik Çağ Tarihi alanında çalışmalarını sürdüren Nişanyan, lisans eğitimini İskoçya’daki St. Andrews Üniversitesi’nde tamamladı. Akademik kariyerine Oxford Üniversitesi’nde devam eden Nişanyan, doktora çalışmalarını Harvard Üniversitesi Klasikler Bölümü bünyesinde yürütmektedir. Harvard Üniversitesi’nde Antik Tarih alanında doktora öğrencisi olarak görev yapan Nişanyan; Antik Yunan, Roma tarihi, felsefe ve mitoloji alanlarında çeşitli eğitim programlarında eğitmenlik yapmıştır.

ARSEN NİŞANYAN ANNESİ KİM?

Arsen Nişanyan’ın annesi, Türk yazar ve gazeteci Müjde Tönbekici’dir.