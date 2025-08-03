Arslan, hayvanların yangınlardan nasıl etkilendiğini Cumhuriyet’e anlattı: ‘Veterinerler gönüllü çalıştı’

Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi 50. Dönem Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, yangın bölgelerinde yaşayan yaban hayvanlarına ve kurtarma çalışmalarına ilişkin Cumhuriyet’e konuşarak, “Bölgede yaşayan yaban hayvanları ciddi zararlar gördü. Veteriner hekimler gönüllü çalışmalar ve ücretsiz tedaviler yaptılar. Yangının verdiği zararları önlemek için yatırımlar ve çalışmalar yapılmalı. Yerel hekimlik hizmetlerini güçlendirmek toplum ve hayvan sağlığı için çok önemli” dedi.

Türkiye’de orman yangınlarıyla boğuşurken, TVHB Merkez Konseyi 50. Dönem Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan da yagınların hayvanları nasıl etkilediğini Cumhuriyet’e anlattı. Hayvanların ciddi zararlar gördüğünü belirten Arslan, “Bölgede yaşayan yaban hayvanların çoğu maalesef kurtulamadı. Bu gibi büyük afetlerde bölgeye girilemediği için kaybedilen hayvanların tespiti ancak günler sonra yapılabilmektedir. Ayrıca bölgede yetiştirilen ve çok sayıda büyük baş, küçük baş hayvan ile sahipsiz hayvan da zarar gördü” dedi. Yangın bölgelerindeki hayvanları kurtarmaya yönelik çalışmalar yapıldığını vurgulayan Arslan, “Yaşanan bu ağır tablo içinde veteriner hekimler mesleklerinin varlık nedeni olan canları kurtarmak için gönüllü çalışmalar yaptılar. Yangın bölgeleri olan Antalya, Hatay, Bursa, Sakarya, Karabük ve diğer şehirlerde meydana gelen yangınlarda Veteriner Hekim Odaları üyeleriyle birlikte gönüllü olarak çalışmalara destek verdiler. Alınan yerinde kararlarla, yangından zarar gören hayvanlara ücretsiz tedavi hizmeti verildi. Ayrıca çalışma şekli nedeniyle araziyi tanıyan veteriner hekimler söndürme ve diğer yardım çalışmalarına destek verdiler. Riskli görülen bazı bölgelerde barınaklar tahliye edildi” dedi.

‘VETERİNERLERİ GÜÇLENDİRMEK ÖNEMLİ’

Arslan, yurttaşların da yangın bölgelerindeki hayvanlara yardım edebileceğine dikkat çekerek, “Vatandaşlarımız hayvanlar konusunda oldukça duyarlı davranmaktadır. Vatandaşlarımızın bulduğu zarar görmüş hayvanlar için en yakın veteriner hekimden yardım istemesi önemlidir. Soğutma işlemi sonrasında girilecek bölgelerde çalışmalar devam edecektir” diye konuştu. Arslan, orman yangınlarının da içinde bulunduğu benzeri afetlerde veteriner hekimlerin güçlendirilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Bunun en güzel örneğini depremde yaşadık. Şu anda Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde Veteriner İşleri Daire Başkanlığı kuruldu. Onların hızlı karar alması ve bölgedeki diğer belediyeleri organize etmesiyle birlikte önemli bir çalışma yapıldı. Barınaklardaki hayvanlar diğer belediyelerde boş olan barınaklara yerleştirildi. Bu nedenlerle yerel yönetimlerde veteriner hekimlik hizmetlerini güçlendirmek, toplum sağlığı ile hayvan sağlığı açısından oldukça hayati bir konu haline gelmiştir” dedi.