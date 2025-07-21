Artan sıcaklıklar sağlığı etkiliyor

Küçükosmanoğlu, dışarı çıkarken şapka kullanımının önemine değinerek “Kronik hastalığı olanlar, çocuklar ve yaşlılar 10.00 ile 16.00 saatleri arasında mutlaka güneş ışığından uzak kalmalı. Aşırı terlemeyi önleyecek açık renkli vücudun havalanmasını sağlayacak şekilde rahat giysiler giyilmesi önemli” diye konuştu.

‘KAS AĞRILARINA OLABİLİR’

Sıcak havayla birlikte vücutta su kaybının olduğuna dikkat çeken Küçükosmanoğlu, “Mümkünse gölgede, değilse de klimatik ortamlarda bulunmak önemli” dedi. Klimaların faydası kadar zararının da olabileceğini söyleyen Küçükosmanoğlu, “Direkt üflediği yerde soğuk havaya maruz kalmak bazen kas ağrılarına neden olabilir” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, yurt genelinde sıcaklıklar git gide artacak. Sıcakların yaklaşık 6-12 derece arasında artış yaşanacağı belirtilirken Basra Alçak Basıncı’nın taşıdığı sıcak “fön rüzgarları” hissedileceği bildirildi. Geçen haftalarda mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşandığı yurtta, yarından itibaren sıcak havanın etkisini daha da artıracağı bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, yarın, çarşamba ve perşembe günleri ise Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edildiğini söyledi.