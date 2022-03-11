ArtAnkara açılışını yaptı! Bini aşkın sanatçının 4500 eseri sergileniyor
ArtAnkara 8. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, yerli ve yabancı sanat galerilerinin katkısıyla açıldı. Bini aşkın sanatçının 4 bin 500 eserinin sergilendiği fuar için Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Bugün burası cennet gibi bir yer. Çünkü sanat bizi iyileştiriyor, birleştiriyor" dedi.
ArtAnkara 8. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, yerli ve yabancı sanat galerilerinin katkısıyla açıldı.
Ankara Congresium’daki açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, 2015’ten bugüne kadar destek verdikleri ArtAnkara’da olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.
Fuarda bini aşkın sanatçının 4 bin 500 eserini ağırladıklarını belirten Yavuz, “Bugün burası cennet gibi bir yer. Çünkü sanat bizi iyileştiriyor, birleştiriyor” dedi.
Türkiye’nin çeşitli illerinden ve farklı ülkelerden galerileri, müzeleri ve sanat kurumlarını bir araya getiren ArtAnkara, 13 Mart’a kadar 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.
ArtAnkara ayrıca, paneller, söyleşiler, konserler, dinletiler, workshoplar, performanslar, projeler ve defile gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.
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