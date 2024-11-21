"Artık bir hukuk devleti değiliz"

Yayınlanma: 21.11.2024 - 13:42

Güncelleme: 21.11.2024 - 13:42

Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) kurucu başkanı Nasuh Mahruki, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener’in elektronik oy açıklamasıyla ilgili sosyal medya hesabından “İktidar ve YSK son bir kez daha seçimleri çalmak için tezgah kuruyor” açıklamasının ardından tutuklanmasına İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz tepki gösterdi.

Mahruki’nin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmasını “gözdağı” olarak yorumlayan Av. Yılmaz, “Bu tek adam rejiminin getirdiği sonuçlardır. Artık yasama, yürütme ve yargıyı da yanına alan bir anlayış var. Üçü birbirini denetleyebilmeli derdik. Şimdi denetim mekanizması yok. Şeffaflık yok. Hukuksuzluğun yanına sorumsuzlukları da eklediler, cezasızlığı eklediler. Ve üstlenen tek adam rejimini gerçekleştirdiler. Artık Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti değil. Laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti yok. Cumhuriyet kazanımları birer birer yok edildi. Tek adamın söyledikleri üzerinden yönetiliyor” dedi.

Yılmaz, Deformasyon Yasası ve Meclis’ten geri çekilen etki ajanlığı yasasının da tekrardan gündeme gelerek yasalaşmasıyla bu tarz hukuksuz kararların artacağına dikkat çekti.