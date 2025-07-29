Artıları ve eksileri anlatıldı... CHP’den IDEF yorumu: 'Siyasi gösteri anlayışının uzantısı olmasın'

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde 22-27 Temmuz arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na 120 binin üzerinde ziyaretçi katıldı.

Açılışını AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı fuara bin 400'ün üzerinde yerli ve yabancı savunma sanayi firması katıldı. Bu firmalar hem kendi ürünlerini tanıttı hem de diğer firmalarla ağ ve işbirliği olanağı buldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, fuara ilişkin olumlu ve olumsuz değerlendirmeler yaptı.

“TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİ ETKİLEYİCİ”

Fuarın hem yurtiçi hem de yurtdışından yoğun ilgi gördüğünü belirten Bağcıoğlu, “IDEF, Türkiye’nin savunma sanayi alanında ulaştığı seviye, sergilenen ürün çeşitliliği ve teknik yetkinlik açısından son derece etkileyiciydi” sözlerini kullandı.

“Kara, deniz ve hava platformlarında sergilenen sistemlerin niteliği, alt sistemlerden motorlara kadar birçok alanda gösterilen gelişim, savunma sanayimizin geldiği noktayı açıkça ortaya koyuyordu” diyen Bağcıoğlu, özellikle kara araçlarında gözle görülür bir yetkinlik olduğunu ifade etti.

Bağcıoğlu ayrıca firmaların, kaydedilen gelişim sonucunda, yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri için değil, ihracat için de üretim yaptığını vurguladı.

“SİYASİ GÖSTERİ OLMASIN" VURGUSU

Bağcıoğlu öte yandan fuara yönelik eleştiriler de getirdi.

Aynı alanda çalışan farklı kurum ve firmaların birbirine benzer üretim yaptığını ifade eden Bağcıoğlu, “Aynı sınıfta birden fazla ramjet füze, iki ayrı ağır torpido projesi, farklı mühimmat sistemlerinin birbirine alternatif versiyonları… Bunlar bir yandan çeşitlilik gibi dursa da, öte yandan kaynakların verimsiz kullanımı ve kurumsal koordinasyon eksikliği anlamına geliyor” sözlerini sarfetti.

Bağcıoğlu bunun yanında, fuara katılanların “Her sene yeni prototipler tanıtılıyor ama envantere giren sistem sayısı çok sınırlı” eleştirisi yaptığını belirterek, ürünlerin sahada kullanılır hâle gelme sürecinin yavaş işlediğini söyledi.

“Son yıllarda artan prototip gösterimleri ve ‘hazır olmayan sistemlerle yapılan lansmanlar’, özellikle seçim dönemlerinde yoğunlaşan siyasi gösteri anlayışının bir uzantısı gibi algılanıyor” diyen Bağcıoğlu, savunma sanayinin siyaset üstü bir konu olduğunu dile getirdi. Bu bağlamda, fuarda tanıtılan pek çok projenin temelinin 1990’lı yıllarda atıldığını ifade etti.