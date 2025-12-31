Artvin'de çığ düştü: Çobanlar kar kütlesinin altında mahsur kaldı!

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi. Vali Turan Ergün, Zekeriya köyünde çığ meydana geldiğine yönelik ihbar aldıklarını belirterek, "Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız" açıklaması yaptı.

Bölgede hava şartlarının kötü olduğunu ifade eden Ergün, AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını belirtti.

YENİ AÇIKLAMA: 3 ÇOBAN ÇIĞ ALTINDA

Zekeriya köyüne bağlı Aksu Yaylası'nda düşen çığın altında 3 çobanın kaldığı öğrenildi. Küçükbaş hayvan sürüsüyle çığ altında kalan 3 çoban için ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.