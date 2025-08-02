Artvin’de mahkeme iptaline karşın ısrar eden Cengiz’in onay aşamasında sona gelindi: Cerattepe’yi bırakmıyor

Aldığı kamu ihaleleriyle adını sıkça duyuran Mehmet Cengiz’in şirketi Eti Bakır, Artvin Merkez’deki Taşlıca köyündeki yeraltı bakır madeni için son aşamaya geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yapılan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başvurusu inceleme değerlendirme komisyonundan geçti. Buna göre, nihai ÇED raporu, 10 işgünü için yurttaşın görüşüne açıldı. Bu kararın ardından projeye kısa zamanda onay çıkacağı düşünülüyor. Şirketin 110 milyon TL harcayacağı projeyle birlikte 61.67 hektarlık alanda çalışma yapılacak.

SÜREÇ 2013’TE BAŞLADI

Şirket bu proje için ilk onayını 2013’te aldı. Daha sonra açılan davaların ardından Rize İdare Mahkemesi projeyi iptal etti. Şirket, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 2009’da yayımladığı 2009/7 sayılı genelgeyle birlikte dönerek 2015’te bir onay daha aldı. 2018’den bu yana bölgede yapılan çalışmalar ise 2024’te yine Rize İdare Mahkemesi’nin iptaliyle durduruldu. Bu sürede şirkete engel olmaya çalışan köylüler defalarca güvenlik güçleriyle karşı karşıya kaldı. Cop ve biber gazıyla birlikte gözaltına alındı.

YURTTAŞ ALINMADI

Daha önce Cumhuriyet’in de gündeme getirdiği proje için 13 Eylül’de süreç başlatılmış, hızlı bir şekilde de 3 Ekim’e halkın katılımı toplantısı tarihi verilmişti. Proje için toplantı Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantı salonunun Murgul ve Cerattepe’de çalışan işçi ve nakliyecilerle doldurulduğu aktarıldı. Bölgede yaşayan yurttaşlar ve yaşam savunucuları ise toplantıya giremedi. Yeşil Artvin Derneği ise kapının önünde basın açıklaması yaparak “Cerattepe’de yapılacak madencilik faaliyetlerinin felakete yol açacağını 30 yıllık mücadelemizle biliyoruz ve buna asla izin vermeyeceğiz” demişti.