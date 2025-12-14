Cumhuriyet Gazetesi Logo
Artvin'de yamaçtan kopan kayalar seyir halindeki minibüse düştü

14.12.2025 10:52:00
Artvin'de Borçka ilçesinde heyelan sonucu yamaçtan kopan kaya yolda ilerleyen yolcu minibüsüne isabet etti. Araçta hasar oluşurken yaralanan olmadı.

Olay, sabah saatlerinde Artvin-Borçka kara yolunun İbrikli mevkisinde meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya düştüğü yolda ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen minibüse isabet etti.

Kaya, ön koltuklarında 3 kişinin bulunduğu minibüsün tavanını parçalayarak yolcu koltuğu üzerine düştü. Araçta arka koltuklarda yolcu olmaması olası can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti.

Olayın ardından bir süre ulaşıma kapanan yolda ekipler iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı. 

İlgili Konular: #Artvin #BORÇKA