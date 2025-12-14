Artvin'de yamaçtan kopan kayalar seyir halindeki minibüse düştü

Olay, sabah saatlerinde Artvin-Borçka kara yolunun İbrikli mevkisinde meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya düştüğü yolda ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen minibüse isabet etti.
Kaya, ön koltuklarında 3 kişinin bulunduğu minibüsün tavanını parçalayarak yolcu koltuğu üzerine düştü. Araçta arka koltuklarda yolcu olmaması olası can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti.
Olayın ardından bir süre ulaşıma kapanan yolda ekipler iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.