Cumhuriyet Gazetesi Logo
Artvin ve Rize'de sel: Yollar kapandı, yurttaşlar mahsur kaldı

Artvin ve Rize'de sel: Yollar kapandı, yurttaşlar mahsur kaldı

20.09.2025 09:13:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Artvin ve Rize'de sel: Yollar kapandı, yurttaşlar mahsur kaldı

Artvin ve Rize'de etkili olan sağanak yüksek kesimlerde sele yol açtı. Ardeşen ve Pazar ilçelerinde meydana gelen heyelanlarda ekiplerin mahsur kalanları kurtarma çalışması sürüyor. Borçka'da da yürüyüş yolları sular altında kaldı, bir köprü yıkıldı.

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak Rize'de sel, su baskını ve heyelana neden oldu.

Gece saatlerinde etkisini gösteren yağışlar Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde heyelan ve yol çökmeleri yaşandı, birçok ana yol ulaşıma kapandı.

Image

Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerinin debisi yükselirken, bölgede su baskınlarına neden oldu.

Image

Ekiplerin heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında çalışması sürerken, mahsur kalan yurttaşlar kepçelerle kurtarıldı. 

ARTVİN'DE DE AYNI MANZARALAR

Artvin'in Borçka ilçesinde de dün akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli sağanak nedeniyle Borçka’da dereler taşınca, bazı yol ve tarım arazilerini su bastı. Sel ve taşkınların yanı sıra irili ufaklı heyelanların meydana geldiği ilçede 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Image

Doğal güzelliğiyle ünlü Karagöl’ün çevresindeki yürüyüş yolları ve piknik alanlarının büyük bölümü de göl seviyesinin aniden yükselmesi nedeniyle sular altında kaldı. İlçenin Macahel Camili köyünde derenin debisinin artması sonucu köprü yıkılırken, köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler köprü çevresinde güvenlik önlemi alırken, belediye ve il özel idare ekipleri de iş makineleriyle sel temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

 

İlgili Konular: #sel #Rize

İlgili Haberler

Dağlar yaslı, dereler suskun - Cengiz Karahan
Dağlar yaslı, dereler suskun - Cengiz Karahan Doğu Karadeniz’de ıslak toprağın, yosun tutmuş taşların ve bin bir renkli çiçeklerin kokusu gelir burnunuza.
Yaşam savunucuları ve yöre halkı Akbelen’deki yeni tehlikeye dikkat çekti: Yüzmeyi öğrendiğimiz dereler kurudu
Yaşam savunucuları ve yöre halkı Akbelen’deki yeni tehlikeye dikkat çekti: Yüzmeyi öğrendiğimiz dereler kurudu Akbelen Ormanı’nı katleden şirketlerin seçimden sonra acele kamulaştırmayla birlikte köylere girmesi bekleniyor. Maden yüzünden yaşam alanları zarar gören köy halkı, yüzmeyi öğrendikleri derelerin kuruduğunu söyledi.