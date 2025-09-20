Artvin ve Rize'de sel: Yollar kapandı, yurttaşlar mahsur kaldı

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak Rize'de sel, su baskını ve heyelana neden oldu.

Gece saatlerinde etkisini gösteren yağışlar Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde heyelan ve yol çökmeleri yaşandı, birçok ana yol ulaşıma kapandı.

Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerinin debisi yükselirken, bölgede su baskınlarına neden oldu.

Ekiplerin heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında çalışması sürerken, mahsur kalan yurttaşlar kepçelerle kurtarıldı.

ARTVİN'DE DE AYNI MANZARALAR

Artvin'in Borçka ilçesinde de dün akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli sağanak nedeniyle Borçka’da dereler taşınca, bazı yol ve tarım arazilerini su bastı. Sel ve taşkınların yanı sıra irili ufaklı heyelanların meydana geldiği ilçede 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Doğal güzelliğiyle ünlü Karagöl’ün çevresindeki yürüyüş yolları ve piknik alanlarının büyük bölümü de göl seviyesinin aniden yükselmesi nedeniyle sular altında kaldı. İlçenin Macahel Camili köyünde derenin debisinin artması sonucu köprü yıkılırken, köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler köprü çevresinde güvenlik önlemi alırken, belediye ve il özel idare ekipleri de iş makineleriyle sel temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.