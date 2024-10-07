Artvin'de Cengiz Holding'in 10 köyü kapsayan maden projesine karşı çıkan bölge halkı Ankara'ya geliyor

Artvin Arhavi'de Cengiz Holding’in sahibi olduğu Eti Bakır A.Ş.'nin yapmak istediği 10 köyü kapsayan maden projesine karşı çıkan bölge halkı, seslerini duyurmak için Ankara'ya geliyor.

Artvin'de Cengiz Holding'in 10 köyü kapsayan maden projesine karşı çıkan bölge halkı Ankara'ya geliyor
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 16:23

Cengiz Holding’in sahibi olduğu Eti Bakır A.Ş.,'nin maden projesini protesto etmeye hazırlanan Artvinliler Ankara'ya geliyor. Artvin Arhavi'deki maden projesinin su kaynaklarını kirleteceği, tarım alanlarını tahrip edeceği ve ekosisteme büyük zarar vereceği kaygısı taşıyan bölge halkı, Ankara'da tepkilerini dile getirecek. 

10 köyü kapsayan 1930 hektarlık alanda yapılmak istenen maden projesini protesto etmek için Ankara’ya gelen Artvinliler, siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla yarın saat 11.00’de Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) önünde basın açıklaması yapacak. 


Etiketler: #ETİ #Artvin #Cengiz Holding

İlgili Haberler

Müzik eğitimi ve bilişsel gelişim - Prof. Dr. Cengiz Kuday

Müzik eğitimi ve bilişsel gelişim - Prof. Dr. Cengiz Kuday
Cengiz, Samsun Tekkeköy'deki tesisinin kapasitesini artırmak istiyor

Cengiz, Samsun Tekkeköy'deki tesisinin kapasitesini artırmak istiyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler